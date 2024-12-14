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200 Yıllık Su Değirmeni Torun Tarafından Yaşatılıyor

200 Yıllık Su Değirmeni Torun Tarafından Yaşatılıyor
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Sinop'un Akçabük köyünde, 200 yıl önce kurulmuş olan su değirmeni, torunu Şanver Can tarafından çalıştırılmaya devam ediyor. Değirmende, köylüler geleneksel yöntemlerle mısır, buğday ve arpa öğüterek un elde ediyor. Geçmişi ile köy kültürünü yaşatan bu değirmenin geleceği belirsiz.

Sinop'ta, 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen ve günümüze kadar ayakta kalan dede yadigarı su değirmeninin taşları, torunu tarafından döndürülüyor.

Yıllar önce Türkeli ilçesi Akçabük köyünde mısır, arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerinin öğütülmesi için kurulan su değirmeni, köy sakinlerine hizmet sunmaya devam ediyor.

Akçabük köyü deresinden ulaştırılan su sayesinde taşları döndürülen değirmende köylüler, geleneksel yöntemlerle mısır, buğday ve arpa öğüterek un elde ediyor.

Uzun yıllar yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra köye yerleşen 61 yaşındaki Şanver Can, AA muhabirine, değirmenin çok eski bir yapı olduğunu söyledi.

Tam tarihi bilinmemekle birlikte yapının 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Can, "Daha fazlası da olabilir tam tarihini bilmiyoruz. Bize dedemizden miras kalma, elimizden geldiği kadarıyla çalıştırıp çevirmeye bakıyoruz. 1980'li yıllardan bu tarafa kendi imkanlarımız dahilinde değirmenimizi çalıştırmaya çalışıyoruz." dedi.

"Bizden sonra bu değirmeni çalıştıracak biri yok gibi"

Değirmende buğday, mısır ve arpa öğütülmeye devam edildiğini anlatan Can, şöyle konuştu:

"Köylülerimiz eşekle, traktörle değirmene geliyor, ürünlerini öğütüyoruz. Hak olarak bize gönlünden ne koparsa onu veriyorlar ya da bir torbada bir ölçek un alıyoruz. Değirmende havalar soğudu ve kar olduğu zaman alttaki çarklar buz tutuyor. Buzları kırmak zor oluyor, su kanalına kar yağdığı zaman onları kürekle temizliyoruz. Su yüksek olduğu zaman zorluk yaşıyoruz. Bizden sonra bu değirmeni çalıştıracak biri yok gibi. Bizim çocuklarımız bakmıyor, kendi işleri oluyor. Biz öldükten sonra ne olacağını Allah bilir. Herhangi bir arızasını kendimiz yapamıyoruz ama tamirini yapan bir ustamız var. Kendisine söylüyoruz, gelip tamirini yapıyor."

Değirmen ustası Fadıl Demirel ise değirmende oluşan tüm arızaları kendisinin giderdiğini belirtti.

Bölgede başka değirmen ustası bulunmadığını dile getiren Demirel, "Bu değirmene 2010 yılında bakım yaptık, bu hale getirdik. Ufak tefek arızalarında bana haber veriyorlar, ben ustalığını yapıyorum." diye konuştu.

Değirmene mısırını öğütmeye gelen Erol Kaya da su değirmeninde öğütülen ürünlerin daha sağlıklı olduğuna işaret ederek, "Yazın ekmiş olduğumuz mısır, buğdayı kurutup değirmene getiriyoruz. Burada mısır ve buğdaylarımızı un yapıyoruz. Bunları kış ayında ekmek yapıyoruz, yiyoruz. Hayvanlarımızın yemini de burada öğütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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