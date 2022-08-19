200 YILLIK CEVİZ AĞAÇLARINDAN ESERLER YAPIYOR

BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'ne 3 yıl önce yerleşen bilgisayar yazılımcısı Ercan Tasalı (49), hobi amaçlı ahşap oyma atölyesi açtı. Tasalı atölyede insan ve hayvan figürleri gibi çeşitli eserler yaptı.

İstanbul'da 25 yıl bilgisayar yazılımcısı olarak görev yapan Ercan Tasalı, öğretmen olan eşinin 2019'da Adilcevaz'a tayininin çıkmasıyla birlikte ilçeye yerleşti. Burada iş olanaklarının yetersiz olduğunu gören Tasalı, boş zamanlarını değerlendirmek için hobi amaçlı ahşap oyma atölyesi açtı. Sabahın erken saatlerinde atölyesine giden Tasalı, ceviziyle ünlü Adilcevaz ilçesinden temin ettiği 200 yıllık yaşlanmış ceviz ağaçlarından herhangi bir yapıştırma ya da ekleme olmadan çekiç, keski ve zımpara kullanarak insan ve hayvan figürleri başta olmak üzere çeşitli eserleri ortaya çıkarmaya başladı. İlk zamanlarda hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında Tasalı, tamamen el işçiliğiyle ceviz ağaçlarından eserler yaptığını anlattı.

Kaybolmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığını devam ettirmek istediğini belirten Tasalı, "Daha önce 25 yıl İstanbul'da özel sektörde blgisayar yazılımcısı olarak çalıştım. Daha sonra, öğretmen olan eşimin Adilcevaz'a tayininin çıkmasıyla birlikte gelip buraya yerleştik. Burada, yıllardır merakım olan ahşap oyma sanatı üzerine küçük bir atölye açtım ve çeşitli figürler üzerine çalışma yapmaya başladım. Ceviziyle ünlü olan ilçede 100 ile 200 yıllık eski ceviz ağaçlarını bularak bunları ahşap oyma sanatıyla değerlendirmeye başlayarak farklı figürler ortaya çıkardım" dedi.

EĞİTİM ALIP MESLEK SAHİBİ OLABİLİRLER

Amacının yöre halkına ahşap oymacılığını öğreterek, geliştirilmesini sağlamak olduğunu da kaydeden Tasalı, "Bu konuda değişik kurslar açarak birçok öğrencimizle birlikte çok sayıda ürün ortaya çıkardık. Ahşap oymacılığı ilgili boş vakti olan arkadaşlarımız atölyemize gelerek evlerine burada değişik figürler ve dekorlar hazırlayabilirler. Aynı zamanda yöre halkı ve hemşerilerimiz, istiyorlarsa burada eğitim alarak meslek sahibi olabilirler" diye konuştu.