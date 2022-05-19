200 lise öğrencisinin anlamlı 'Türk bayrağı' koreografisi - Haberler

200 lise öğrencisinin anlamlı ' Türk bayrağı' koreografisi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinli düzenledi. İlk olarak okul bahçesine dev Türk bayrağı çizildi. Ardından 200 öğrenci ve 4 öğretmen bir araya gelerek bahçede Türkiye haritası içerisinde ay ve yıldızı oluşturdu. Daha sonra ise öğrenciler haritanın içerisinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Öğrenci ve öğretmenlerin bu koreografisi havadan görüntülendi.

Gençlerde milli bilinç ve farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Ceylan Sevim, "Atatürk'ün izinde, bilimin ışığında yürüyen gençlerimizle birlikte herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.