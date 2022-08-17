200 KİLOLUK DEMİR KAPININ ALTINDA KALAN AZRA YARALANDI Güncel Haberler BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartman bahçesinin sürgülü demir kapısının üzerine devrildiği 7 yaşındaki Azra Emine O. yaralandı. BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartman bahçesinin sürgülü demir kapısının üzerine devrildiği 7 yaşındaki Azra Emine O. yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk tedavi altına alındı. Olay saat 17.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ömür Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Sürgülü kapı rayından çıkarak, bahçede patenle kayan Azra Emine O.?nun üzerine devrildi. 200 kilo ağırlığındaki kapının altında kalan Azra'nın yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. Olayı anlatan Ergül Polat, Patenle çocuk kayarken, o sırada kapı sallanıp üzerine devrilmiş. Komşular kurtardı dedi. Kaldırılan kapının altından çıkarılan Azra, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan küçük kızın tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Güncel Haberler

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