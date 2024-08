200 binden fazla yavru caretta denizle buluşuyor: İlk yavrular çıktı

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'Caretta caretta ve 'Chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'den bu yıl 200 binden fazla yavru Akdeniz'le buluşması bekleniyor

Gece ay ışığından itibaren günün ilk ışıklarına kadar yuvalardan çıkan yavrular denizle buluştu

MERSİN - Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'Caretta caretta ve 'Chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'den bu yıl 200 binden fazla yavru Akdeniz'le buluşması bekleniyor. Gece ay ışığından itibaren gün aydınlanana kadar yuvalardan çıkan ilk yavrular denizle buluştu.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin'de yer alıyor. Haziran ayından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından kentteki 5 yuvalama alanı başta olmak üzere bazı sahillere de yuvalar yapılarak yumurtalar bırakıldı. Halen anaç kaplumbağaların yumurta bırakması devam ederken, ilk yavrular da çıktı. İlk yavrular küçük bedenleri ile denize girmeye çalışırken, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.

Mersin'in Anamur, Silifke Göksu, Erdemli Alata, Yenişehir 100. Yıl Tabiat Parkı ve Akdeniz Kazanlı'da her yıl deniz kaplumbağaları yüzlerce yuva kuruyor. 200 binden fazla yavru kaplumbağanın o yuvalardan çıkarak Akdeniz'le buluşacağı tahmin ediliyor. Her bir yuvadan yaklaşık 80 ile 100 arasında yavru çıktığı ancak bin yavrudan en fazla 3'ünün yolculuğa çıktığı denizde hayata tutunabildiği ifade edildi.

"Yavrular çıkıyor, anaç kaplumbağalar son yuvalarını yapıyor"

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene," İçinde bulunduğumuz zaman diliminde hem yavrular denizle buluşuyor, hem de anaç kaplumbağalar son yuvalarını yapıyorlar" dedi.

Deniz kaplumbağalarının göç eden canlılar olduğuna değinen Dr.Ergene," Nisan, Mayıs ayı gibi ülkemiz kıyılarına gelirler. Mayıs sonu, Haziran başlarında yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkmaya başlarlar. Özellikle Haziran ve Temmuz ayları yumurta bırakma zamanı. Ağustos'a sarkan kaplumbağa yuvalarına da denk gelmekteyiz. Temmuz ayı ortalarından Ekim ayına kadar yavrular yuvalarından çıkıp denize gidiyor" diye konuştu.

"Yuva sayısı arttı, 200 binden fazla yavru çıkması bekleniyor"

Her yıl etkili koruma çalışmaları yapıldığına dikkat çeken Ergene," Bu sayede yuva sayılarına artış gözlenmiştir. Geçen yıl Mersin sahillerinden yaklaşık 200 bin yavru denize ulaşmıştır. Ancak bu sayı sizi yanıltmasın. Deniz kaplumbağalarının yaşam oranı çok düşük olduğu için bin yavrudan 1 veya 3 tanesi yetişkin hale geliyor. Bu sene şuanda sayı vermek yanlış olur. Ancak geçen seneye göre yuva sayısında artış gözlenmiştir. Bu sene 200 binden fazla yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle dokunulmaması gerekiyor"

İnsanların küçük bir deniz kaplumbağasını gördüğü zaman insanlık duygusuyla alıp denize bırakmak istediklerinin altını çizen Ergene," Bu canlılar yumurtadan besin kesesiyle çıkarlar. Bu besin kesesini kumula sürterek o şekilde denize girerler. Bu şekilde avcı balıklara yem olmaktan kurtulurlar. Biz onlara iyilik yapalım derken aslında yem etmekteyiz. Deniz kaplumbağasını izlemekte bir sıkıntı yok ama kesinlikle dokunulmaması gerekiyor. Bu mücadeleye kendilerinin başlayıp besin kokularını kumula bırakıp dolaşım sistemlerini hızlandırıp o şekilde denize girip zorlu mücadelelerine devam etmeleri gerekmekte" diyerek sözlerini tamamladı.