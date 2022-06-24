20 yıllık Mars aracı hala Win 98 kullanıyor! İşte sebebi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yaklaşık 20 yıl önce Mars'a gönderilen uzay aracı ile ilgili şaşırtan bir bilgi ortaya çıktı. Avrupa Uzay Ajansı'nın yayınladığı basın açıklaması, Mars Express araştırma görevindeki aracın hala Windows 98 tabanlı bir bilgisayar kullandığını ortaya koydu.

20 yaşındaki MARSIS neden Windows 98 çalıştırıyor?

Mars Express misyonu, ESA'nın Kızıl Gezegen için gerçekleştirdiği ilk görev olma özelliğine sahip. Misyon kapsamında 2 Haziran 2003'te fırlatılan MARSIS cihazı, yaklaşık 20 yıldır Mars hakkında oldukça önemli bilgiler sağladı. Ancak ESA, uzun bir sürenin ardından yazılım güncellemesi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

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ESA'nın Mars Express misyonunda görev alan Andrea Cicchetti, yirmi yıllık hizmetin Mars'taki su belirtilerinin araştırılmasında ve keşfedilmesinde çok önemli olduğunu söyledi. Misyonun en önemli parçalarından biri olan MARSIS yıllardır Windows 98 kullanıyor olmasıyla şaşırttı.

ESA tarafından yayınlanan son basın bildirisi, MARSIS'in yazılım güncellemesiyle görevine devam ettiğini söyledi. Görevde yazılım mühendisi olarak çalışan Carlo Nenna, son zamanlarda MARSIS'in performansı için birtakım zorluklar yaşadıklarını söyledi. Ancak ilginç bir şekilde Windows 98 kaynaklı sorun yaşamadıklarının altını çizdi.

MARSIS'in performansını iyileştirmek için bir dizi zorlukla karşılaştık. Fakat bu, MARSIS yazılımının orijinal olarak 20 yıl önce Microsoft Windows 98 tabanlı bir geliştirme ortamı kullanılarak tasarlandığı için değildi.

Rapor, yeni yazılım güncellemesinin Mars Express'e başarıyla uygulandığını belirtti. Ayrıca MARSIS'i daha ileriye götürmek ve daha kullanışlı hale getirmek istediklerini dile getirildi.

Konuyla ilgili konuşan Mars Express'te çalışan bilim insanı Colin Wilson yıllar sonra Windows 98'den farklı yazılımda çalışmanın garip olduğunu belirtti. Wilson, "Neredeyse 20 yıl sonra Mars Express'te yepyeni bir enstrümana sahip olmak gibi" dedi.

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