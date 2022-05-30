20 YIL SONRA DAVA AÇILMIŞTI; HANDE ÇİNKİTAŞ CİNAYETİNDE BABA VE ÜVEY ANNEYE BERAAT - Haberler

KADIKÖY'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın öldürülmesine ilişkin yeni delillerin çıkmasının ardından haklarında 20 yıl sonra dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın davasını karara bağlayan mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada maktul Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"20 SENE GEÇMİŞ KIZIMIN KATİLİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

SUÇU İŞLEDİKLERİ SABİT DEĞİL

İDDİANAMEDEN

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Demirören Haber Ajansı / Güncel