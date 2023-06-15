20 yıl önceki cinayetin şüphelisi 2 kardeş, zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı (2)
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TUTUKLANDILARAksaray'da, kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç (50) ve Muammer Coşar'ı (28), 20 yıl önce, tabancayla vurarak öldüren Mahmut Canbulut (58) ve kardeşi Veyis Canbulut (45), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Aksaray'da, kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç (50) ve Muammer Coşar'ı (28), 20 yıl önce, tabancayla vurarak öldüren Mahmut Canbulut (58) ve kardeşi Veyis Canbulut (45), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel