20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2) - Haberler

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20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Bozbey - Güncel
20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2)

HAYATINI KAYBETTİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın 2'nci katında çıkan yangında alevler arasında kalan, evde yalnız yaşayan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın 2'nci katında çıkan yangında alevler arasında kalan, evde yalnız yaşayan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Vücudunda oluşan 3'üncü derece yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Tosun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

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