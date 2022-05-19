20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2) - Haberler

20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı (2)
Demirören Haber Ajansı - Hasan Bozbey - Güncel
HAYATINI KAYBETTİBursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın 2'nci katında çıkan yangında alevler arasında kalan, evde yalnız yaşayan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, apartmanın 2'nci katında çıkan yangında alevler arasında kalan, evde yalnız yaşayan Yahya Tosun (67), itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Vücudunda oluşan 3'üncü derece yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Tosun, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel