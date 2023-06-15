20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

AKSARAY'da, kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç (50) ve Muammer Coşar'ı (28), 20 yıl önce, tabancayla vurarak öldüren Mahmut Canbulut (58) ve kardeşi Veyis Canbulut (45), haklarında açılan davanın zaman aşımına 3,5 ay kala yakalandı.

Bağlıkaya beldesinde oturan Mahmut Canbulut ve kardeşi Veyis Canbulut, kan davası nedeniyle husumetli oldukları Naciye Koç ve Muammer Coşar'ı, 2 Ekim 2003'te tabancayla vurup öldürdü. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı. O dönemde yapılan çalışmalarda Canbulut kardeşlere ulaşılamadı. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nden (JASAT) oluşturulan ekip, dosyayı yeniden açtı. Ekipler, yaptığı araştırmada iki kardeşin Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatta çalıştığını belirledi. Şüpheliler, haklarında açılan cinayet davasının 20 yıllık zaman aşımına uğramasına 3,5 ay kala, saklandıkları evde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından da şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.