20 Yaşındaki Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaatta çalışırken asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Celal Türkaslan, Kayseri'de toprağa verildi. Cenaze namazı aile ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Celal Türkaslan'ın (20) cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi'ne getirildi. Türkaslan için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Türkaslan'ın ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. 5 kardeşten en küçüğü olan Celal Türkaslan, namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
