20 YAŞINDAKİ SERHAT ABİK'İN ÖLÜMÜ: DÖVDÜKTEN SONRA PİLAVCIYA GİTMİŞLER

BEYOĞLU'nda dövdükten sonra otomobille evinin önüne attıkları 20 yaşındaki Serhat Abik'i öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Hamdullah Ayata için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isterken; 6 sanığa yardım suçundan 15 yıla kadar hapis talep etti. Savcı mütalaasında, Ayata'nın maktulü dövmesinin ardından diğer sanıklarla birlikte önce çamaşırhanede kıyafetlerini temizleyip pilavcıya gittikleri, son olarak da Serhat Abik'i evinin önüne yaralı halde bıraktıkları belirtildi.

Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 Ağustos 2022 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yavaşlayan otomobilden yola bir kişi atıldı. Olayı görenler yerde hareketsiz yatan kişinin yanına giderken, otomobil hızla uzaklaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken 20 yaşındaki Serhat Abik hayatını kaybetti. Polis, yaptığı çalışmalar sonucunsa Serhat Abik'i otomobille bırakan sanıkları yakaladı. Sanıkların Abik'i öldürdükten sonra sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmaya, tutuklu sanıklar Hebun Yıldırım ve Adem Gökmen getirildiler. Baran Orhan, Erkan Kulan, Hamdullah Ayata ve Hasip Kaçar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldılar. Tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu da duruşmada hazır bulundu.

SANIĞIN ESKİ KIZARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Hamdullah Ayata'nın eski sevgilisi Berfin Demirel tanık olarak dinlendi. Demirel, öldürülen Serhat Abik'in kendisine sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yazdığını belirterek "Serhat, çevrimiçi olduğumda beni rahatsız ediyordu. Aynı semtte olduğumuz için takip ediyordu, normalde ben kendisini tanımıyordum. Benden hoşlandığını söyleyip görüşme tekliflerinde bulunuyordu. Beni taciz ediyordu. Erkek arkadaşım olduğunu söyleyip uzak durmasını söyledim. Kötü kötü şeyler yazıyordu. Korkmaya başlamıştım. Kendisi bana gece iki buçuk gibi mesaj atıyordu. Eski erkek arkadaşım Hamdullah, 'Kiminle konuşuyorsun' dedi. Ben de ona anlattım. Bundan sonrasını bilmiyorum. 1-2 gün sonra da maktulün öldüğünü öğrendim. Kim öldürdü, nasıl oldu bilmiyorum. Sadece Hamdullah'ın öldürdüğünü duydum" dedi. Mahkeme Başkanı, tanığa maktulü neden engellemediğini sorması üzerine, "Maktulden bu şekilde mesajlar atmamasını söyledim. Kendisini ilk başta engellemedim. Maktul bana, 'Seninle birlikte olmak istiyorum. Seni arabama alırım, kaçırırım' şeklinde tehditlerde bulundu. Aynı gün Hamdullah bunu öğrendi. Ben de maktulü engelledim" diye cevap verdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay tarihinde maktulün kuzeni Cemil Abik'i arayıp "Acil gel" diyerek yardım istediği, cevap gelmeyince bir saat sonra babası Seyfettin Abik'e telefonda "Baba 20 bin lira borcum var, vermezsen beni öldürecekler" dediği, babasının da parası olmadığını söylediği belirtildi. Kuzeni Cemil Abik'in maktulün mesajını görmesi üzerine 4 defa arayıp ulaşamadığı, bir saat sonra maktulün arayıp para istediği, ancak yardımlarına cevap alamadığının anlaşıldığı mütalaada vurgulandı. Mütalaada maktulün darp edildiği adreste yapılan kamera incelemelerinde, sokaktan geçen iki aracın sanıklardan Hebun Yıldırım adına kiralandığı, bir aracın Hamdullah Ayata'da olduğunun belirlendiği kaydedildi. Maktulün 5 Ağustos 2022 günü, saat 18.37 sıralarında normal bir vaziyette bırakıldığı adresteki çamaşırhaneye giriş yaptığı, ancak 19 dakika sonra halsiz şekilde çıkış yaptığı tespit edildiği, aynı çamaşırhaneden sanıklar Hebun Yıldırım, Hasip Kaçar, Baran Orhan, Erkan Kulan, Adem Gökmen ile birlikte çıktıkları anlatıldı. Çamaşırhanenin tutuksuz sanık Aydın Gündoğdu'ya ait olduğu belirtilen mütalaada, maktul ve sanıkların çamaşırhaneden çıkıp araca bindikleri, sanıkların maktulü evinin önüne bıraktıkları ifade edildi. Adli tıp raporuna göre maktulün, kırık ve iç kanama sonucu öldüğünün tespit edildiği, baba Seyfettin Abik'in ifadesine olay günü akşam saat 19.23 sıralarında oğlunu evinin kapısının önünde yattığını gördüğünü söylediği belirtildi. Tanık olarak ifadesine başvurulan kuzeni Devran Abik'in, öldürülen kuzeninin Instagram hesabının kullanıcı adının "Öğrendim" diye değiştirildiğini, açıklama kısmında ise "Kahpelik yapan hakkını alır" diye yazıldığını gördüğünü belirttiğine yer verildi. Sanıkların savunmasında, eylemi Hamdullah Ayata'nın gerçekleştirdiğini, diğer sanıkların eyleme iştirak etmediklerini belirttikleri ifade edildi.

Mütalaada, sanık Hamdullah Ayata'nın maktulü demir ile darbettiği, diğer sanıkların da olay yerinde oldukları, darp sonrasında maktulü çamaşırhaneye götürdükleri, burada maktulü yıkadıkları ve kıyafetlerinin yok edildiği, kendi kıyafetlerini yıkan sanıkların daha sonra pilavcıya gittikleri ve maktulü evinin önüne bıraktıkları anlatıldı.

Savcı mütalaasında, sanıkların eylemi "Cinsel taciz" sebebiyle gerçekleştiğini iddia etmişlerse de bunun haksız tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik savunma olarak değerlendirildiği, söz konusu tacizin gerçekleştiğine dair Hamdullah'ın görgüsünün olmadığını, somut delil olmadığını kaydetti. Diğer sanıkların eylemin gerçekleşmesine engel olmadıkları gibi yaralı olan maktulü sağlık kuruluşuna götürmedikleri ve eylemin gerçekleşmesine yardım ettikleri belirtildi.

SON SAVUNMALAR İÇİN ERTELENDİ

Savcı, sanık Hamdullah Ayata hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, diğer sanıklar hakkında ise "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etti. Ayrıca çamaşırhanenin sahibi Aydın Gündoğdu'nun tutuklanmasını istedi. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundular. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.