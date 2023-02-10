20 yaşındaki Alperen enkazdan böyle kurtarıldı Madenciler bu kez kömür değil enkaz kazdı Hatay'da meydana gelen deprem faciasında 20 yaşındaki Alperen, enkaz altından saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

20 yaşındaki Alperen enkazdan böyle kurtarıldı

Madenciler bu kez kömür değil enkaz kazdı

HATAY - Hatay'da meydana gelen deprem faciasında 20 yaşındaki Alperen, enkaz altından saatler sonra sağ olarak kurtarıldı.

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası ailesi ile birlikte enkaz altında kalan Bolu nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Alperen, Zonguldak'tan bölgeye sevk edilen maden işçilerinin arama kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı. Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşadıkları binanın çökmesi sonucu Alperen ve ailesi enkaz altında kaldı. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde çalışan işçilerden 7 kişilik ekip ve UMKE ekibinin saatler süren çalışmalarının ardından kurtarılan Alperen, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alperen'in ailesinden bazı üyelerinin ise cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Maden işçilerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.