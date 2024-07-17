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20. Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde Sanat Rüzgarı

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali'ne Rusya, Hindistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden 20'nin üzerinde seçkin sanatçı katılıyor. Heykellerde sadece karakterler ve karikatürler sergilenmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihi olaylardan ve masallardan sahneler de yeniden canlandırılıyor.

ÇEKİM TARİHİ: 16 Temmuz 2024

1. 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali'nden çeşitli görüntüler

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 20. Uluslararası Kum Heykel Festivali'ne Rusya, Hindistan ve Bulgaristan gibi ülkelerden 20'nin üzerinde seçkin sanatçı katılıyor.

12 Temmuz'da başlayan ve 12 Eylül'e kadar sürecek olan festivalin teması "Rus Topraklarının Güneşi" olarak belirlendi.

Heykellerde sadece karakterler ve karikatürler sergilenmekle kalmıyor, aynı zamanda tarihi olaylardan ve masallardan sahneler de yeniden canlandırılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri St. Petersburg'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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