20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun gösterisi ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun dinletisiyle devam etti.