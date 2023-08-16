20 ton tonoz ve halat çıkarıldı

Temiz denizler için çalışmalar devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla denizin dibine yerleştirilen 20 ton tonoz, çapa ve halat, denizden uzaklaştırıldı.

Bodrum'da yasadışı yollarla ve herhangi bir planlamaya tabi tutulmadan denize yerleştirilen ve hem seyrüsefer güvenliğini tehlikeye sokup hem de sucul biyolojik çeşitliliğe büyük tahribatlar veren tonoz ve halat sistemlerinin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden tespiti yapılan 20 ton halat, çapa, zincir ve tonozlar Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TCSG dalış timleri ile Bodrum Liman Başkanlığı işbirliğinde denizden uzaklaştırıldı.

Çalışmaya Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, Bodrum İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır da katıldı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, şunları dile getirdi;

"Mavi vatanın en güzel koylarından birisindeyiz. Bodrum Liman Başkanlığımız ve Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün birlikte yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, müdürlüğümüze bağlı 12 dalgıcımız ve Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 6 dalgıç arkadaşımız sabah 10.00'dan buyana burada çalışma yapıyorlardı. Hiç görülmesini istemediğimiz manzaralar hakikatten utanç duyuyorum. Burası bir yeryüzü cenneti, bu çirkin görüntü Bodrum'a yakışıyor mu? Torunlarımızın gelecek kuşakların masmavi bu körfezde yüzebilmeleri için, yine tekneleriyle engelsiz dolaşabilmeleri için bu temizliği yapıyoruz. Her zaman söylüyorum en büyük temizlik kirletmemektir diyoruz. Burada şuana kadar 8 adet tonozumuz, 15 çapamız yaklaşık 20 ton halatlarıyla ve zincirle beraber bunları buradan toparladık.