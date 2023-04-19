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20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga Vurdu

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga Vurdu

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SHANGHAİ, 19 Nisan (Xinhua) -- 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı Salı günü Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

SHANGHAİ, 19 Nisan (Xinhua) -- 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı Salı günü Shanghai'daki Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Auto Shanghai 2023 olarak da bilinen fuar, Çin'in Kovid-19 önlemlerini düzenlemesinden bu yana Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı niteliğinde. Fuar, 13 adet kapalı teşhir salonu ile 360.000 metrekarenin üzerinde bir teşhir alanına sahip.

Organizatöre göre, otomobil fuarına 20 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.000 işletme katılırken, yaklaşık 1.500 araç sergileniyor.

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Mercedes-Benz'in bir konsept otomobili sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Porsche'nin konsept otomobili Vision 357 sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda BMW'nin bir konsept otomobili sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir ziyaretçi akıllı bir kabin içi deneyimi yaşıyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir ziyaretçi ürünleri inceliyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduShanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Toyota bZ FlexSpace konsept otomobilinin lansman etkinliği düzenleniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir A Porsche 911 Targa 4 sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir Chevrolet otomobil sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'na Konsept Otomobiller Damga VurduÇin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda bir BYD Seagull sergileniyor, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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