Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var

20 Milyon Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

20 Milyon Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Öğrenciler, karne alarak iki haftalık yarıyıl tatiline başladı. Bu yıl ilk kez 1. sınıf öğrencilerine 'gelişim raporu' verildi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi bugün sona erdi.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.

"Gelişim raporu, nicelikten çok niteliğe değer verdiği için çok önemli"

Ankara Çankaya Süleyman Uyar İlkokulu'nda birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Gülce Bilal, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, "Karnemin hepsi çok iyi geldi. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İkinci dönemde iyi ve aynı başarıyı sergilemek istiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum, tatilde kitap okuyacağım, gezeceğim, ders çalışacağım. Olabildiğince ikinci döneme iyi hazırlanmaya çalışacağım." dedi.

Gelişim raporunu alan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Dila Sağır, "Çalıştım, başarımı gösterdim. Güzel tatili hak ettim. Tatilde belki kitap okurum, parka çıkarım." ifadesini kullandı.

Sağır'ın babası Coşkun Sağır da gelişim raporunun veliler olarak çocuğun eksiklerini görmeleri açısından faydalı olacağını dile getirerek, "Gelişim raporu, nicelikten çok niteliğe değer verdiği için çok önemli. Çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmek, artırmak amacıyla yapılmıştır. Okul idaresine, Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Nesillerin iyi yetiştirilmesi için farklı bir adım, biz de gelişim raporunu inceleyeceğiz." diye konuştu.

İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak

İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 31 Mart-4 Nisan'da ise ikinci ara tatil dönemi olacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
img

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu
img

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.