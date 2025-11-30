20 Metrelik Su Kuyuuna Düşen Horoz Kurtarıldı

BATMAN'da 20 metrelik eski bir su kuyusuna düşen Horoz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Petrol Mahallesinde kaybolan horozunu arayan kişi, eski bir su kuyusuna düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla hayvanı oradan çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha önce yıkımı gerçekleştirilen bir evin bahçesinde bulunan 20 metrelik kuyuda inceleme yapan ekipler, zehirli gaz riskine karşılık kuyuya tüple iniş yaparak hayvanı düştüğü kuyudan çıkardı. Horoz sahibine teslim edildi. Kuyu ise daha sonra belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,