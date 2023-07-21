20 günde 295 orman yangını çıktı; 3 bin 160 hektar alan zarar gördü

TÜRKİYE'de 12-18 Temmuz tarihleri arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı. 1-20 Temmuz arasındaki 20 günlük dönemde 295 orman yangınında 3 bin 160 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl aynı dönemde 197 orman yangını çıktı, 1438 hektar alan zarar gördü.

Ülke genelinde 12-18 Temmuz arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı. Orman yangınlarıyla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm kara ve hava araç ile iş makineleri kullanıldı. Orman teşkilatının yan sıra Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ait hava araçları da rezerv güç kapsamında çalışmalara destek verdi. Ayrıca, emniyet güçleri, jandarma ekipleri, STK'lar, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer aldı.

Öte yandan geçen yıl Çanakkale'de 599,73 hektarlık alanda 118, Muğla'da 5523,09 hektarlık alanda 234, Antalya'da 194,45 hektar alanda 189, Mersin'de 2118,13 hektar alanda 99, İzmir'de 720,67 hektar alanda 169 yangın çıktı.

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Şaduman TÜRKAY/ANKARA, -