20 farklı göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Nenehatun gölü kurudu Erzurum'da bulunan ve 20'ye yakın farklı göçmen kuş türünün durak noktası olan Nenehatun gölü kuraklık nedeniyle kurudu. Erzurum'da bulunan ve 20'ye yakın farklı göçmen kuş türünün durak noktası olan Nenehatun gölü kuraklık nedeniyle kurudu. Erzurum- Ağrı karayolu üzerinde dağlık bir arazide yer alan Nenehatun gölü yaz aylarında 20'ye yakın göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Son zamanlarda giderek artan ve olumsuz yönlerini belli etmeye başlayan küresel ısınma nedeniyle kuraklaşan gölün son hali havadan görüntülendi. (Çağrı Korkmaz - M. Ertuğrul Polat /İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Erzurum Ağrı Güncel Haberler

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