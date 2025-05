20 Eyalet, Trump Yönetimine Göçmen Politikasından Dava Açtı

ABD'de 20 eyalet, göçmen politikaları kapsamındaki hamleleri ve tehditleri nedeniyle Başkan Donald Trump yönetimine iki ayrı dava açtı.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, aralarında California, Illinois, New Jersey, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon, Vermont, Washington ve Wisconsin'in bulunduğu 20 eyaletin başsavcıları, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına uymamaları halinde eyaletlere ayrılan milyarlarca dolarlık federal fonları kesme tehdidi üzerine yargı yoluna başvurdu.

Rhode Island'daki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davaların dilekçesinde başsavcılar ulaştırma, terörle mücadele ve acil durum hazırlıkları için ayrılan federal fonların kesilmesine yönelik bu tehditleri "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek söz konusu uygulamaların bir tür "rehin alma planı" olduğunu iddia etti.

Çoğunluğu Demokratlardan oluşan başsavcılar, "Kongrenin yetkisini hiçe sayan" yönetimin bu gücü "eyaletleri kendi politikalarını benimsemeye zorlamak için" kullandığını savundu.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığını hedef alan davalara öncülük eden California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı açıklamada, Trump'ın hayati öneme sahip fonları bir "pazarlık kozu" gibi kullandığını belirtti.

ABD yönetimi, nisanda göçmenlik makamlarıyla tam işbirliği yapmayan eyaletlere sağlanan fonların kesileceğini duyurmuştu.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı da almıştı.