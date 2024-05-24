20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı Başladı
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı başladı. Fuar, 6.000'den fazla devlet kurumu, kültürel kuruluş ve işletmenin katılımıyla gerçekleşiyor.
SHENZHEN, 24 Mayıs (Xinhua) - 20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı (ICIF) Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde başladı. Organizatörlere göre, fiili katılımla ve çevrimiçi olarak aynı anda düzenlenen beş günlük etkinliğe 6.000'den fazla devlet kurumu, kültürel kuruluş ve işletme katıldı ve etkinlik kapsamında 120.000'den fazla sergi açıldı.