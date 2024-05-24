20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı Başladı

SHENZHEN, 24 Mayıs (Xinhua) - 20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı (ICIF) Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde başladı. Organizatörlere göre, fiili katılımla ve çevrimiçi olarak aynı anda düzenlenen beş günlük etkinliğe 6.000'den fazla devlet kurumu, kültürel kuruluş ve işletme katıldı ve etkinlik kapsamında 120.000'den fazla sergi açıldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Dünya Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı'nda (ICIF) bir ziyaretçi Çince karakterlerden ilham alan yaratıcı ürünleri inceliyor, 23 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan Shenzhen Dünya Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı'nda (ICIF) insanlar bir Çin halk dansı olan Yingge Dansı yapıyor, 23 Mayıs 2024. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)