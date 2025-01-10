20. Çin Expo Uluslararası İşbirliği Forumu Tianjin'de Başladı

TİANJİN, 10 Ocak (Xinhua) -- "Yeni kaliteli üretici güçlerle sürdürülebilir bir geleceği güçlendirmek" temasıyla düzenlenen 20. Çin Expo Uluslararası İşbirliği Forumu, 20 ülke ve bölgeden 600'den fazla ilgili katılımcıyla perşembe günü Çin'in Tianjin kentinde başladı.