20. Çin Expo Uluslararası İşbirliği Forumu Tianjin'de Başladı
Yeni kaliteli üretici güçlerle sürdürülebilir bir geleceği güçlendirmek temasıyla düzenlenen forum, 20 ülke ve bölgeden 600'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.
TİANJİN, 10 Ocak (Xinhua) -- "Yeni kaliteli üretici güçlerle sürdürülebilir bir geleceği güçlendirmek" temasıyla düzenlenen 20. Çin Expo Uluslararası İşbirliği Forumu, 20 ülke ve bölgeden 600'den fazla ilgili katılımcıyla perşembe günü Çin'in Tianjin kentinde başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel