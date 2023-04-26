20. Çin-Asean Fuarı Laos'ta Düzenleniyor

20. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi İhracat Fuarı, Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar Laos'un başkenti Vientiane'de düzenleniyor.

20. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi İhracat Fuarı, Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar Laos'un başkenti Vientiane'de düzenleniyor.

Fuarda, Laos, Çin ve Tayland'dan 175 şirketi temsilen 235 stant yer alıyor. Stantlarda elektrikli ev aletleri, makineler, yiyecek, içecek, tarım ürünleri, endüstriyel ürünler, temiz enerji yenilikleri, tıbbi ekipman, inşaat ekipmanları gibi çeşitli ürünler satılıyor ve sergileniyor.

Etkinliklerin açılış oturumuna Çin'in Laos Büyükelçisi Jiang Zaidong, uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel sektör temsilcileri ile Laos, Çin ve Tayland'dan girişimciler katıldı.

Laos'un Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Chansouk Sengphachanh "Umarım bu sergi, Laoslu ve Çinli işletmelerin ortaklıklar sağlayıp, ortak pazar fırsatı yaratabilmeleri ve aralarında ortaklık anlaşmaları imzalamaları için önemli bir arena olur ve böylece iki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki işbirliğini geliştirir." dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Vientiane'den bildiriyor.

(XHTV)