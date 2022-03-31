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20. Bölge ASKOM Olağan Toplantısı Edirne'de yapıldı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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20. Bölge ASKOM Olağan Toplantısı Edirne'de yapıldı

20. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) olağan toplantısı Edirne Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - 20. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) olağan toplantısı Edirne Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara sunulan sağlık ve acil sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Sağlık hizmetlerindeki iş birliğini artırmak ve koordinasyonu sağlamak üzere belirlenen gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli kararlar alındı.

Toplantıya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale İl Sağlık müdürleri, hastane yöneticileri, Namık Kemal Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, özel hastane yöneticileri ve ASKOM sorumluları katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Edirne, 112, Güncel, Haberler

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