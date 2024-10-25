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20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları Açıklanacak

20 Bin Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları Açıklanacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının bugün saat 22.00'de açıklanacağını duyurdu. Danıştay, yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetti.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının bugün saat 22.00'de açıklanacağını duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yönetmelik'e açılan davaların tamamına ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerinin 'oy birliği ile reddine dair son kararın Bakanlığa ulaştığını, Danıştay'ın esasa ilişkin kararı beklenmeden sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yönetmelik'e açılan davaların tamamına ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerinin 'oy birliği ile reddi'ne dair son kararın Bakanlığa ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Danıştay ilgili dairesince oy birliği ile verilen ret kararları, yapılan değişikliğin üst normlara uygunluğunu ve alınan tedbirlerin adayların lehine sonuç doğuracak düzenlemeler olduğunu ortaya koymuştur. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde adayların bir an önce maarif ailemize katılarak öğrencilerimizle buluşmalarını sağlamak gayesiyle Danıştay'ın esasa ilişkin kararı beklenmeden sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bu kapsamda adaylar, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden bugün saat 22.00 itibarıyla öğrenebilecek.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek ve sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım 2024 tarihinde sonuçlandırılacak. Değerlendirme sonuçları, ilgililere sözlü sınavın yapıldığı il milli eğitim müdürlüğünce yazılı olarak bildirilecek.

Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecek. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Danıştay Politika Güncel Eğitim Hukuk

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