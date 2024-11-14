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20 Bin Öğretmen Ataması İçin Tercih Süreci Başladı

20 Bin Öğretmen Ataması İçin Tercih Süreci Başladı
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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını ve bu sürecin 20 Kasım saat 16.30'da sona ereceğini duyurdu. Adayların kesinleşen puanlarına göre sıralamalar tercih ekranında yer alacak.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması için tercih sürecinin başladığını bildirdi. Tercih başvuru süreci, 20 Kasım saat 16.30'da sona erecek.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını 25 Ekim'de açıklamış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

Kesinleşen puanlara göre oluşacak sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alacak. 20 bin öğretmen için tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.30'da sona erecek.

X hesabı üzerinden tercih sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor! Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16: 30'da sona erecektir. Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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