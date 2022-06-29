20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı - Haberler

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20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

ANKA - Güncel
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20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında 20 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan konuşmasının devamında, "Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifade ile ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor" açıklamasını yapmıştı.

Atama takvimine göre; 29 Temmuz'da öğretmen adaylarının sözlü sınav merkezleri açıklanacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

ANKA / Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Eylül Güncel Haberler

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