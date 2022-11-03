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20 bin gönüllü 2022 Dünya Kupası'nda Katar'a destek olmayı hedefliyor

Güncel Haberler

Katar 365'in bu bölümde, FIFA gönüllüsü olmak için gereken eğitimi, hazırlığı ve tutkuyu keşfediyor, uluslararası futbol fanatiklerini ağırlamak için yaratıcı yolları ve yerel planları öğreniyoruz.

Katar 365'in bu bölümde, FIFA gönüllüsü olmak için gereken eğitimi, hazırlığı ve tutkuyu keşfediyor, uluslararası futbol fanatiklerini ağırlamak için yaratıcı yolları ve yerel planları öğreniyoruz.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Futbol Katar Güncel Haberler

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