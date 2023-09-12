20 ayrı tefecilik olayının şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ISPARTA - Isparta'da tefecilik yaparak 20 vatandaşı mağdur ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da tefecilik yolu ile 20 kişinin mağdur olduğu ihbarı üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda N.Ö. olduğu tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.