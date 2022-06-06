2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı - Haberler

2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı AMMAN, 6 Haziran (Xinhua) -- 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde başladı. AMMAN, 6 Haziran (Xinhua) -- 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde başladı. Devletin resmi haber ajansı Petra'ya göre beş gün sürecek ve Perşembe günü sona erecek olan bu yılki yarışmaya 25 ülkeden toplam 40 takım katılıyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri askerleri, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'nın açılış töreninde terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi, 5 Haziran 2022.(Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua) Ürdün Silahlı Kuvvetleri askerleri, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'nın açılış töreninde terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua) Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'nın açılış töreninde terörle mücadele tatbikatı gerçekleştiren bir Ürdün Silahlı Kuvvetleri askeri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua) Xinhua / Güncel Ürdün Güncel Haberler

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