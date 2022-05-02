2 yıl sonra asırlık gelenekle bayramlaştılar

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde asırlık bayramlaşma geleneği yaşatılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen ilçe halkı, pandemi nedeniyle 2 yıl sonra toplu olarak mezarlık ziyareti yaptı, belirlenen evlerde yemek yiyip, bayramlaştı.

Yüksekova'nın Aksu ve Derecik ilçesinin Balkaya köylerinde yaşayanlar, bayramlaşma geleneğini yaşatıyor. 2 yıldır pandemi nedeniyle bayramda bir araya gelemeyen her iki köyün sakinleri, bayram namazı sonrası birbirleriyle bayramlaştıktan sonra mezarlıklara giderek dua etti. Daha sonra köylerde belirlenen evlerde kahvaltı yapan vatandaşlar, toplu olarak ev ev dolaşıp birbirleriyle bayramlaştı.

Derecik ilçesine bağlı Balkaya köyünde de bayramlaşma heyecanı yaşandı. 2 yıldır pandemi nedeniyle bayramlaşamayan köylüler, bu yıl toplu bayramlaşma yaptı. Erol Kaya, 2 yıl aradan sonra bayramda bir araya gelip, yakınlarıyla bayramlaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.