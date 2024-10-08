Üye Girişi
Haberler

2 Yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin Hayatını Kaybetmesi Üzerine 5 Şüpheli Tutuklandı

2 Yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin Hayatını Kaybetmesi Üzerine 5 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve bir aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesini teyzeleri aldı. İlgili soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi, teyzeleri Asıl Tatar ve Elif Akyüz tarafından morgdan alındı. Gözyaşı döken 2 teyzeyi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler teselli etti.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sıla Yenişeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y. yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57)., komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

1 AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, dün 1 aylık yaşam savaşını kaybetti. Sıla Yeniçeri'nin cenazesi, sabah saatlerinde teyzeleri Asıl Tatar ve Elif Akyüz, tarafından morgdan alındı. Görevliler, Sıla Yeniçeri'nin minik tabutunu cenaze aracına taşırken teyzeleri Tatar ile Akyüz gözyaşları döktü. Teyzeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevliler teselli etmeye çalıştı.

Sıla Yeniçeri'nin cenazesi, bugün öğle vakti Altınova Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınacak namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Malkara 3-sayfa Sağlık Güncel

Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu

Yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu! İşte ilk sözleri

 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü

İsrail, Nasrallah'ın ardından Hizbullah için kritik olan bir ismi daha öldürdü
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu

2 genç kızı katleden caninin annesi ilk kez konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULA: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Emekli maaşı zammı ne kadar olur? Ocak ayı maaş tahminleri! Semih Çelik'in annesi ve babasının ifadesi! Semih Çelik'in annesi ne dedi? Çelik ailesi Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hakkında ne söyledi? Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Tarihte bugün ne oldu? 8 Ekim'de ne oldu? 8 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KYK BURS/ KREDİ BAŞVURUSU: KYK burs/kredi başvuruları başladı! KYK burs/kredi nasıl başvurulur? Başvuru ekranı Tayfun Duygulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tayfun Duygulu kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.