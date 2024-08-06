2 yaşındaki narkotik köpek yolcu otobüsünde metamfetamin buldu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan yolcu otobüsünü Bitlis'in Tatvan ilçesi girişinde durdurarak arama yaptı. Ekiplerin aramasına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda eğitim görüp, 1 hafta önce Bitlis Emniyet Müdürlüğü emrine gönderilen 2 yaşındaki Alman Kurdu 'Gill' adlı köpek de katıldı. 'Gill'in yolcu valizine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 2 kilo 78 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan valizin sahibi D.N.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel