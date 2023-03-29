2 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, EVİNİ ATEŞE VEREN ANNE TUTUKLANDI

2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi (2)Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi Mehmet Aydın uyurken 2 yaşındaki kızı Zeynep Aydın'ı boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçan ve daha sonra polise teslim olan Hilal Aydın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

2 yaşındaki kızını öldürüp, evini ateşe verdi (2)

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi Mehmet Aydın uyurken 2 yaşındaki kızı Zeynep Aydın'ı boğarak öldürdükten sonra evini ateşe verip, kaçan ve daha sonra polise teslim olan Hilal Aydın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Aydın'ın, ifadesinde eşinin kendisini zorla fuhuş yaptırmak istemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)