2 Yaşındaki Eslem Ayvaz'ın Cenazesi Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde patpatın çarpması sonucu hayatını kaybeden Eslem Ayvaz'ın (2) cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Eslem Ayaz'ın cenazesi, Akyazı ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada baba Onur Ayaz ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan aileye, sevenleri destek oldu. Eslem Ayvaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Ağır yaralı olan ablası N.A.'nın ise tedavisi sürüyor. Diğer yandan patpatı kullanan A.T.'nin (12) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İsa ÇİÇEK/AKYAZI(Sakarya),