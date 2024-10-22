2 Yaşındaki Defne Kayadibi Fıstık Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti

SAMSUN'da evlerinde nefes borusuna fıstık kaçan Defne Kayadibi (2), hayatını kaybetti. Kayadibi, son yolculuğuna uğurlandı.

İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde, dün akşam, evlerinde tek yumurta ikizi Ece ile birlikteyken Defne Kayadibi'nin, yediği fıstık boğazına kaçtı. Defne'nin nefes alamadığını gören annesi Nurgül (29) ve babası Aykut Kayadibi (31), sağlıkçı olan komşularına haber verdi. Eve gelen sağlık çalışanı, çocuğun nefes borusundaki fıstığı Heimlich manevrasıyla çıkarttı. Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Defne bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsisinin ardından dün akşam hastaneden alınan Defne bebek, bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Derebahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Nurgül ve Aykut Kayadibi çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.