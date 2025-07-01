2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü, Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katında oynayan 2 yaşındaki Yusuf K., tırmandığı pencereden düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatı katının penceresinden düşen 2 yaşındaki Yusuf K. ağır yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın çatı katındaki dairede oynayan Yusuf K., tırmandığı pencereden düştü. Çocuklarının ağlama sesi üzerine olayı fark eden aile, yaklaşık 7 metreden beton zemine düşerek ağır yaralanan Yusuf'u, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Yusuf K., ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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