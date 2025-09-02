2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan B.P., adli mercilere sevk edilmek üzere Sakarya'ya getirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Sakarya'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası" haberleriyle ilgili olarak çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "Olayın Akyazı ilçesinde 26.08.2025 günü meydana geldiği, S.K. (20) isimli kadının ikametinde, İstanbul'da ikamet eden erkek arkadaşı B.P. (24) tarafından, 2 yaşındaki oğlunun darp edildiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelisi İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmış olup, ilimize getirilerek adli mercilere sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
