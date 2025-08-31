2 Yaşındaki Batu, Traktörün Altında Kaldı: Kaza Anı Kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Batu K., babasının kullandığı traktörün altında kalırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

1) 2 YAŞINDAKİ BATU'NUN, BABASININ KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dün babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Batu K.'nın hayati tehlikesi devam ederken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp koştukları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
