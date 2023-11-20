2. Uluslararası Tarsus Festivali Sona Erdi: Usta Tiyatrocu Haldun Dormen'e "Festival Onur Ödülü" Verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Tarsus Festivali” pek çok ünlü konuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir tema ile yapılan festivale bu yıl "Şahmeran" ismi verildi. Şahmeran efsanesinin ana yurdu Tarsus’ta yapılan festival, söyleşiler, konserler, sergiler, dans gösterileri, sokak etkinlikleri, gençlik deneyim alanları, kamp alanları, yamaç paraşütü, bisiklet parkurları, talk şovlar, çocuk atölyeleri ve üretici kadın stantlarıyla 7’den 70’e herkesi 3 gün boyunca bir araya getirdi. Mersin doğumlu usta sanatçı Haldun Dormen yıllar sonra ilk kez Tarsus’ta sahne aldı. Usta sanatçı Dormen, tüm meslek hayatı boyunca başından geçenleri, tiyatroya ve işine duyduğu aşkı sahnede onu izlemeye gelenlerle paylaşarak "Yaşlanmaya vaktim yok" dedi. Usta oyuncuya "Festival Onur Ödülü" takdim edildi.

EDDA SÖNMEZ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Tarsus Festivali" pek çok ünlü konuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir tema ile yapılan festivale bu yıl "Şahmeran" ismi verildi. Şahmeran efsanesinin ana yurdu Tarsus'ta yapılan festival, söyleşiler, konserler, sergiler, dans gösterileri, sokak etkinlikleri, gençlik deneyim alanları, kamp alanları, yamaç paraşütü, bisiklet parkurları, talk şovlar, çocuk atölyeleri ve üretici kadın stantlarıyla 7'den 70'e herkesi 3 gün boyunca bir araya getirdi. Mersin doğumlu usta sanatçı Haldun Dormen yıllar sonra ilk kez Tarsus'ta sahne aldı. Usta sanatçı Dormen, tüm meslek hayatı boyunca başından geçenleri, tiyatroya ve işine duyduğu aşkı sahnede onu izlemeye gelenlerle paylaşarak "Yaşlanmaya vaktim yok" dedi. Usta oyuncuya "Festival Onur Ödülü" takdim edildi.

Görkemli kortej yürüyüşüyle Şahmeran Heykeli önünde başlayan ve tüm şehri saran festival coşkusu 18 ve 19 Kasım günlerinde 11 ülkeden 300'e yakın yabancı misafirin de katılımıyla devam etti. Festival kortejindeki 11 metre uzunluğundaki Şahmeran figürü festival kapsamında ait olduğu topraklarda yeniden canlandırıldı. Açılış gününde Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin gerçekleştirdiği "Şahmeran Tarsus'ta" gösterisi yapıldı. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ve Girişimci İş Kadınları Derneği de (GİŞKAD) 'Şahmeran Efsanesi' defilesi gerçekleşti.

Kortej yürüyüşü ve resmi açılış gösterisine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de açılış konuşmasında festival ile ilgili olarak; Tarsus'a farklı bir atmosfer katmayı amaçladıklarını dile getirdi. Festivalin, Tarsus esnafına da çok önemli katkı sunacağını vurgulayan ve Tarsus'u daha güzel yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, "Tarsus dünyanın en güzel ve kadim kentlerinden. Tarsus'un her tarafı tarih, kültür ve dünya tarihinin sembollüleriyle dolu. Tarsus medeniyetler ve uygarlıklar kenti. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

ETEM ÇALIŞKAN'A FESTİVAL ONUR ÖDÜLÜ

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yaratıcısı ressam, gazeteci Etem Çalışkan'a festival onur ödülü takdim edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ödüllü takdim ettiği Etem Çalışkan, Tarsus'ta olmaktan ve bu festival coşkusunu tüm Tarsus, Mersin halkıyla birlikte yaşamaktan duyduğunu mutluluğu dile getirerek herkese teşekkürlerini iletti.'

"Uluslararası Tarsus Festivali"nin ikinci gününde de birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak devam etti. Gün içinde farklı alternatifler sunan atölye, workshop, söyleşi ve konserlerle tüm katılımcılar unutulmaz bir festival ruhu yaşattı.

USTA TİYATROCU HALDUN DORMEN İLK KEZ TARSUS'TA SAHNEDE

Mersin doğumlu usta sanatçı Haldun Dormen yıllar sonra 2. Uluslararası Tarsus Festivali için Tarsus' a geldi. Festival kapsamında ilk kez Tarsus'ta sahne alan usta sanatçı Haldun Dormen, tüm meslek hayatı boyunca başından geçenleri, tiyatroya ve işine duyduğu aşkı sahnede onu izlemeye gelenlerle paylaşarak yaşlanmaya vaktim yok dedi. Sahnede usta tiyatrocuya moderatör olarak da Şebnem Özinal eşlik etti. Söyleşi sonrası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından sahnede usta oyuncuya 'Festival Onur Ödülü' takdim edildi. Büyük alkışlar eşliğinde katılımcılarla birlikte hep bir ağızdan Lüküs Hayat şarkısını söyleyerek tüm katılımcılara çok teşekkür etti. Usta sanatçı Haldun Dormen kendi söyleşisi öncesinde ise hemşerileri ile birlikte Masterchef Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu sahnede izledi.

MASTERCHEF'LERE TARSUS'TA YOĞUN İLGİ

Masterchef Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsuslular ile bir araya geldi. Yerel lezzetlerin ve yerel üreticilerin önemini, keşfedilmemiş lezzet sırlarını paylaşan şefler, gerçekleşen etkinlik sonrasında da Tarsus'un yöresel lezzetlerini tattılar. Şehirde yoğun ilgi ile karşılanan şefler ürünlerin doğru kullanımları, mutfakta yapılan hatalar ve yemekleri küçük dokunuşlarla daha da lezzetlendirecek ipuçlarını paylaştılar. Mehmet Yalçınkaya Türk kadınlarının evde balık yapmama sebebini de paylaştı. Yalçınkaya; 'Bizim insanlarımız evdeki perdeler yüzünden balık yemiyor. Evdeki perdelere sinen balık kokusundan rahatsız oldukları için balığa daha mesafeliler dedi.' Söyleşi sonrası hayranları tarafından etrafı çevrelenen şefler herkesle fotoğraf çektirdi.

EZO SUNAL'DAN ÇOCUKLARA LALALA KONSERİ

Çocukların "Ezo Ablası" Uluslararası Tarsus Festivali kapsamında Tarsuslu miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Festival boyunca birçok aktiviteye katılan minik misafirler Ezo Sunal eşliğinde 'Lalala' konseriyle müziği ve ritmi keşfettiler.

TARSUS FESTİVALİNDE HER AN YENİ BİR HEYECAN

2. Uluslararası Tarsus Festivali 18 Kasım Cumartesi ikinci gününde de yağmurlu havaya rağmen hız kesmeden yepyeni içerikleriyle devam etti. Festival ikinci gününde de birbirinden ünlü isimleri workshop, atölye ve söyleşi programlarıyla ağırladı. Önder Tepe, Masterchef Yarışmacısı Batuhan Bayır, Sırma Zaimoğlu, Prof. Emre Zeytinoğlu, Kültigin Kağan Akbulut, Övünç Demiray, Şermin Yaşar, Töre Sivrioğlu, Uğur Koyuncu, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Barış İnce gün boyunca Tarsuslularla buluştu. Festivalin ikinci gününde Estonya, KKTC, Romanya Kuzey Makedonya ve Bulgaristan Halk Dans Toplulukları da gösteriler gerçekleştirdi. Ayrıca festival kapsamında gençlik deneyim alanları, çocuk eğlence ve oyun atölyeleri de Tarsus'un gençlerini ve minik misafirlerini buluşturdu. Tüm şehirde açılan mozaik, yağlı boya gibi sanat sergileri festivali sanatla bütünleştirdi. Gün boyu ziyaretçilerini ağırlayan ekolojik pazarlar, yamaç paraşütü etkinliği, slow food yeryüzü pazarı, bisiklet turu parkuru, yerel kadın üretici statları ve kent turları da yoğun ilgi ile karşılanmaya devam etti.

FIRAT NEZİROĞLU ŞAHMERAN DOKUMASI YAPTI

Festivalinin üçüncü günü, dünyaca ünlü uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nu ağırladı. Sahnede her ilmekte yüzyılları aşıp günümüze kadar gelen dokumanın hikayesini işleyen Fırat Neziroğlu, Şahmeran'ın topraklarında geçmiş ile bugün arasındaki bağı gözler önüne serdi. Şahmeran dokumasını ilmek ilmek işleyen Neziroğlu; "Tarsus'a ilk defa geldim. Hem tarih hem de kültürel bakımdan çok zengin topraklar. Mersin'in köylerini ziyaret ettim. Tanıştığım kişiler ve gördüğüm dokumalar beni yeni bir keşif yolculuğuna çıkardı. Burada olmaktan çok büyük keyif aldım" dedi.

DERYA BAYKAL'DAN MAKROME ATÖLYESİ

Uluslararası Tarsus Festivali özellikle ev hanımlarının yıllardır yakından takip ettiği Derya Baykal'ı ağırladı. Ekonomik ve pratik çözümler üreterek geri dönüşüm destekli çalışmalarını takipçileriyle paylaşan Derya Baykal, katılımcılara çanta yapımı ve makrome mumluk yapımı ile ilgili workshop gerçekleştirdi. Tarsus'un sokaklarında lezzet keşfi yapan Derya Baykal ayrıca festival kapsamında şehirde açılan sergileri de ziyaret etti.

DİLARA KOÇAK ZEYTİNYAĞINI ANLATTI

Uzman diyetisyen Dilara Koçak Uluslararası Tarsus Festivali'nde "Tarsus'ta Zeytinyağı ile Büyümek ve Ölmez Ağacın Hikayesi" adlı söyleşisiyle Tarsus Müzesi'nde sahne aldı. Koçak, coğrafi işaret tescilli ürünlerden Tarsus ilçesine özgü Sarıulak zeytinyağını tanıttı. Zeytinyağının faydalarını ve tüketim şeklini anlattı. Koçak, "Festivale çok büyük bir ilgi var. Mersin'in her yerinden ve çevre illerden Tarsus'a yoğun bir katılım var. Çok büyük bir zenginliğimiz, kültürel mirasımız var. Hepsini önce tüm Türkiye'ye sonra bütün dünyaya anlatan elçilerden biri olmak, katkım olduysa ne mutlu bana" dedi.

FESTİVALE SON GÜNÜNDE DE YOĞUN İLGİ DEVAM ETTİ

2.Uluslararası Tarsus Festivali son gününde Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Ruhi Koçak, Mustafa Teke, Veyis Avcı, Uğurcan Metin, Tülühan Tekelioğlu, Meral Seçer, Melih Demirel, Barış İnce, Remzi Karabulut, Hikmet Öz, Erkan Özaydın, Erkmen Özbıçakçı, Mustafa Erdoğan, Selehattin Özbozkurt, Yakup Boncuk, Merih Özyaşaroğlu, Hakan Bulut, Dr. Halil Atılgan, Uğur Pişmanlık, Ahmet Yeşil, Doç. Dr. Veli Mert, Dr. Öğr. Üyesi Şeref Erol'u gün boyu süren workshop, atölye ve söyleşi programlarında ağırladı. Festivalin son gününde ayrıca İran, Yunanistan, Moldova ve Ukrayna Halk Dans Toplulukları da gösteriler gerçekleştirdi. Tüm şehirde açılan mozaik, yağlı boya gibi sanat sergileri halkla buluştu. Gün boyu ziyaretçileriyle buluşan ekolojik pazarlar, yamaç paraşütü etkinliği, slow food yeryüzü pazarı, bisiklet turu parkuru, yerel kadın üretici statları ve kent turları da son günde unutulmaz bir deneyim yaşattı. Festival kapanış konserini ise ünlü şarkıcı Melek Mosso yaptı. Sahnede dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı Tarsuslulara unutulmaz bir festival kapanışı yaşattı.