2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı usta yazarları ağırlayacak

"2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" imza günü, söyleşi ve atölye çalışmalarında çocuk edebiyatının önemli yazarlarını okurlarla buluşturacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, 26 Eylül-5 Ekim arasında Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek fuar, on gün boyunca çok sayıda minik ve genç okur ile ailesini konuk edecek.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yazar Bestami Yazgan, fuarın çocuklara özel olmasının ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, "Dünya bir ağaç olsa, çiçeği çocuklar olurdu. Bilgi bir ağaç olsa, çiçeği kitaplar olurdu." dedi.

Fuarın "aile" temasıyla düzenlenmesinin de ayrı bir güzellik olduğunu vurgulayan Yazgan, bir yazar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün fuara verdiği destekten mutluluk duyduğunu aktardı.

Yazgan, etkinliklerde çocuklarla kaynaşacaklarını ve duygularını çocuklarla paylaşıp çoğaltacaklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Geçen seneki fuar çok güzeldi. Katıldık, konuşma da yaptık. Bu fuarda bir imza günümüz olacak, bir de hem imza günü hem de çocuklarla sohbetimiz olacak. Daha iyi olacağına inanıyorum. Okuma iki türlü oluyor. Birincisi sınıfta yapılan okuma, bir de dışarıdan hayatı okuma, kitabı okuma. Zaten yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline göre birinci, ikinci sınıflar yılda dört kitap okuyacak. Böyle bir çalışmayı da ayrıca tebrik ediyorum. Bir ülkenin geleceğini görmek isteyen bugünkü çocuklara bakmalı. Çocuklar kitaplarla büyürse geleceğimiz de kitap gibi güzel olur."

"Kalbimiz çocuklarla birlikte atıyor"

Uzun yıllardır hikaye ve roman türünde çocuk ve genç kitapları kaleme alan yazar Nehir Aydın Gökduman da fuarın hayırlı olması dileğinde bulunarak katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Gökduman, çok değerli bir fuar olacağını sözlerine ekleyerek, "Öncekilere de katıldım, biliyorum, katılım güzel. Çocuklarla öğrencilerle buluşmak biz yazarlar için çok kıymetli. Rami Kütüphanesindeki bu fuarı seviyorum. Buranın önceki durumunu da biliyorum. Buranın kültüre, sanata kazandırılması ve böyle etkinliklerin yapılması çok kıymetli." değerlendirmesini yaptı.

Çocuklara özel bir kitap fuarı olmasının önemine dikkati çeken Gökduman, "Çünkü toplumun ya da bireyin değişimi çocukluktan başlıyor. Çocuklar bizim için çok kıymetli. Ben aslında yetişkinler için de yazan bir yazarım ama hep ağırlık çocuklarda, kalbimiz çocuklarla birlikte atıyor. Onlar için yapılan hiçbir şey boşa gitmiyor." ifadesini kullandı.

Yazar Gökduman, yapılan çalışmaların çocuklardaki karşılığının çok değerli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Onların hayatında tatlı bir anı bırakmak, buradan bir kitap alarak gitmesi, o kitaptan esinlenmesi, belki geleceğin bir yazarına ışık tutması önemli. Yaptığımız işin, en basitinden onlara okumayı sevdirmenin, toplumun dönüşümüne katkı sağlamak açısından çocuk kitaplarıyla olması çok kıymetli. Dilerim çok çocuk gelir."

Bu sene fuar etkinliklerinde yer alacağının altını çizen Gökduman, "Öğretmenlerimiz, okullarımız gelir. Onlara ulaşabiliriz. Çünkü biz de bundan besleniyoruz. Yani onları gördüğümüzde yazma aşkımız, şevkimiz artıyor. Dilerim güzel geçer. Benim için onur verici bir fuar." diye konuştu.

"Çocuklara sıra dışı düşünme becerilerini anlatıyoruz"

Kişisel gelişim ve çocuk kitaplarına imza atan yazar Oğuz Saygın, çocukların okumasının gelişmesi için çok güzel bir proje hazırladıklarını kaydederek, "Çocuklara okumayı nasıl sevdirebiliriz? Aileler bu konuda çocuklara nasıl yaklaşmalı? Bu konuda güzel bir projemiz var. Ayrıca 4 atölyemiz olacak. Orada da ailelerle çocuklarla bir araya geleceğiz. Bir de çocuklara sıra dışı düşünme becerilerini anlatıyoruz. Eğlenceli bir şekilde sunuyoruz. Oyunlarla eğitimi öngörüyoruz. Birçok oyun oynatacağız. Güzel şeyler yapacağız." dedi.

Projeyi okuma koçu Bilal Emir ile hayata geçirdiklerine işaret eden Saygın, "Dört program yapacağız. Ailelere de çocuklara nasıl okumayı sevdirebilecekleri konusunda güzel mesajlar vereceğiz. Buradaki çalışmaları heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Okuma koçu Bilal Emir ise Oğuz Saygın ile beraber çalıştıklarını, 100 bin öğrencinin katılımının beklendiği fuarın harika bir organizasyon olduğunu söyledi.

Fuarın, Rami Kütüphanesi'nde uluslararası düzeyde yapılmasının çok değerli olduğuna dikkati çeken Emir, "Ben de Türkiye çapında bu maksatla çalışıyorum. Çocukların okuma üzerinde bağ kurabilmesi, okumayı sevebilmesi açısından güzel projelerimiz var. Bunları da burada uygulayacağız. Bu topluluk içerisinde, bu değerli insanlarla beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen yayıncıları katılacak

Türkiye'nin ilk ve tek tematik uluslararası çocuk kitap fuarı özelliğine sahip olan fuar, İstanbul'un en büyük ve Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nde kitapseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin önde gelen yayıncılarını ağırlayacak organizasyona çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 55 yayıncı katılacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün "Geleceğin Yazarları" ve "Yazar Öğretmenler" projeleriyle yer alacağı fuarda Çocuklar İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) ile İstanbul Aile Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları da çeşitli etkinliklerle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarını tanıtacak.

Aktiviteler, her yaştan çocuklara hitap edecek

Fuarda her yaştan çocuğa hitap edecek aktivitelerle geleceğin okurlarını kitap dünyasına çekmek amaçlanıyor.

Bu yılki teması aile olarak belirlenen fuarda, "Başımın Tacı Aile Ağacı" mottosuyla hem çocuklara hem de ailelere yönelik programlar gerçekleştirilerek daha iyi bir aile, daha iyi bir dünya mesajına vurgu yapılacak.

Fuar kapsamında 2004'te vefat eden Hasan Nail Canat, çocuk edebiyatına armağan ettiği eseriyle 1 Ekim'de anılacak. Canat'ın ailesine, etkinlikte düzenlenecek özel törenle "Vefa Ödülü" takdim edilecek.

Gazzeli çocuk kitapları illüstratörü Baraa Awoor'un, bir kısmı çocuk kitaplarında da yer alan çizimlerinden oluşan "Özgür Gökyüzü" (Free Our Sky) isimli Filistin ve Gazze temalı sergisi de fuar süresince ziyaretçiler tarafından görülebilecek.

Fuar, 26 Eylül'de kapılarını açacak ve her gün 9.30-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleyicileri arasında yer aldığı fuarın ana sponsoru Albaraka Türk oldu. Fuara katılım için herhangi bir ön kayıt veya randevu gerekmemekte olup, etkinlik alanına gelerek katılım sağlayabilecek.