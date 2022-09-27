'2. Uluslararası Distopya Film Festivali' 19-20 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "Uluslararası Distopya Film Festivali", 19-20 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sinemaseverleri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve BKM Mutfak'ın iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen "Uluslararası Distopya Film Festivali", 19-20 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sinemaseverleri ağırlayacak.

Distopya türündeki uzun metraj filmler ve yönetmenleri seyircilerle buluşturan festivalin ilki geçen yıl aralık ayında yönetmen Hatice Aşkın'ın direktörlüğünde gerçekleştirilmişti.

Festival, Türkiye'de distopya türündeki filmlere alan açmayı, yalnızca distopya türüne özgü filmlere yer vererek, bu türün tüm detaylarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

"2. Uluslararası Distopya Film Festivali"nin programında ulusal ve uluslararası distopik filmlerden oluşan "Uzun Metraj Film Seçkisi", "Uluslararası Kısa Film Yarışması" ve "Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması" yer alıyor.

Festival dahilinde bu yıl distopya türünde yeni üretimleri desteklemek, tür çeşitliliğinde dengeyi sağlamak ve çağı yakalayan film ve yönetmenlere imkan tanımak amacıyla "Uluslararası Kısa Film Yarışması" ve "Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenleniyor.

Yapım yılı 2021 ve 2022 olan ve süresi 30 dakikadan uzun olmayan, distopya türünde kurmaca, canlandırma, deneysel ve belgesel kısa filmler ile Türkiye ve dünyadan tüm kısa film yönetmenlerinin katılım sağladığı "Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda jüri tarafından seçilen ilk üç filme ödülleri takdim edilecek.

Türkiye'den distopya türündeki kısa film senaryolarının katılımına açık olan "Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması", bu türdeki projeleri destekleyerek, sektöre yeni yönetmenler kazandırmayı amaçlıyor.

Ön jüri ve ana jüri değerlendirmelerinin ardından "En İyi Senaryo"ya para ödülü verilmesinin yanı sıra projenin filme dönüşmesi sürecinde Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından mentörlük sağlanacak.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye "www.distopyaff.com" adresinden erişilebilir.