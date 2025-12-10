2. Uluslararası Afet Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

ANDA Derneği ile Uluslararası Dijital Medya ve Enformasyon Derneği (DİMAK) işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Afet Film Festivali'nin (UAFF) jüri üyeleri belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, direktörlüğünü Mehmet Serhat Bıçak'ın üstlendiği UAFF, farklı kültürler ve coğrafyalardan gelen filmleri bir araya getirerek, afetler karşısında küresel dayanışmayı ve ortak anlayışı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sinemanın dünden bugüne iklim değişikliği konusuna bakışını ve sinema sanatının iklim değişikliğini nasıl bir kadraj içine aldığını sunacak olan 2. Uluslararası Afet Film Festivali'nin ana jüri üyeleri belirlendi.

Bu yıl "İklim Değişikliğinin Küresel Boyutu" temasıyla düzenlenen ve 114 ülkeden başvuru alan festivalde yarışacak filmleri değerlendirecek jürinin başında usta yönetmen Derviş Zaim bulunacak.

Sinemanın çeşitli alanlarından profesyonellerin yer alacağı jüri kadrosunda ise uzun metraj kategorisinde Derviş Zaim, Süleyman Civliz, Mehmet Ali Karga ve Feza Çaldıran, kısa film kategorisinde Prof. Dr. Recep Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Safa Karataş ve Müge Uğurlar, belgesel kategorisinde Koray Demir, Prof. Dr. Nihan G. Işıkman, Hacer Koç Yıldız, Muhammed Sabit Yakar ve Kadir Uluç, animasyon kategorisinde ise İsmail Fidan, Prof. Dr. Hacı Mustafa Akkaya ve Doç. Dr. İclal Alev Değim yer alıyor.

Film gösterimlerinin Kült Kavaklıdere'de yapılacağı festivalde, düzenlenecek paneller arasında Derviş Zaim, Serpil Altın ve Mehmet Ali Karga'nın konuşmacı olarak katılacağı "Sinema ve İklim" ile Nurten Bayraktar, Prof. Dr. Nihan G. Işıkman ve Tuna Cantek'in katılımıyla "İklim Krizi Çağında Sinema: Anlatı, Üretim ve Eğitim Yoluyla Dönüştürücü Etki" yer alacak. Açılış gecesi ise yönetmen Tayfun Belet'in son filmi "Gölün Şarkısı" seyirciyle buluşacak.

Festival ile ilgili gelişmeler ve programa, etkinliğin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.