2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Başvuruları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması" için başvurular başladı.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu işbirliğiyle düzenlenen yarışma, Türk müziği çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Jüri özel ödülü 40 bin lira, mansiyon ödülleri ise 30 bin lira olarak belirlenen yarışmada, birinciye 90 bin, ikinciye 70 bin, üçüncüye ise 50 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen adayların bestelerini 30 Kasım'a kadar teslim etmeleri gerekiyor.

Detaylı bilgi ve şartnameye Genel Müdürlüğün internet sitesinden ve "yarisma.paletturkmuzigiokulu.com" adresinden ulaşılabiliyor.