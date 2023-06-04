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2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan teröristlerin 2013-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan terörist sayısı 50'ye yükseldi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan teröristlerin 2013-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan terörist sayısı 50'ye yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Irak PKK Güncel Haberler

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