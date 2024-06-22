2 sıra arkadaşı 50 yıl sonra Ankara'da buluştu

ANKARA - Kırıkkale Lisesi'nde mezun olan 2 arkadaş, yarım asır sonra Ankara'da bir araya geldi.

Kırıkkale Lisesi'nden 1971 yılında mezun olan '6 Fen C' sınıfından 2 öğrenci, yaklaşık 50 yıl sonra sosyal medya üzerinden birbirlerini buldu. Buradan birbirileriyle iletişim kuran Asuman Balak ve Şahin Değ adlı iki sıra arkadaşı Ankara'da bulunan Kuğulu Park'ta buluşmak için sözleşti. Aradan geçen zamanla yaşlanan iki arkadaş birbirlerini tanımak içinse pembe ve puantiyeli kıyafetler giydi. Yarım asır sonra bir araya gelen iki sıra arkadaşı birbirlerinden uzak kaldıkları süre zarfında yaşadıklarını birbirlerine anlattı.

"50 yıl sonra buluşmak bizim için büyük bir keyifti"

Bayram tatilini fırsat bilen Asuman Balak, hem ailesini hem de 50 yıl önce sıra arkadaşı olan Değ'yi görmek için Marmaris'ten Ankara'ya geldiğini dile getirerek, "Burada bir tane arkadaşım kaldı. Hem sınıf arkadaşım hem sıra arkadaşım. Eski günleri yad ediyoruz. 50 yıl sonra buluşmak, görüşmek, eşlerimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı anlatmak bizim için büyük bir keyifti. Hatta biz birbirimizi uzun zaman görmediğimiz için telefonlar elimizde. 'Ben de pembe var' dedi arkadaşım, ben de dedim 'bende de puantiye var' sonra birbirimize el salladık bu şekilde buluştuk" ifadelerini kullandı.

"Her yerimiz kırıştı yaşlanmışız tanıyamadık birbirimizi"

Liseden mezun olduktan sonra sınıf arkadaşlarından birinin bütün sınıfa sosyal medyadan ulaştığını söyleyen Değ, "Arkadaşımızın birisi kendine vazife edindi bütün arkadaşların yerlerini buldu. O yıl mezun olan arkadaşlar, bir WhatsApp grubu kurdu, oradan görüşüyorduk. Sonra yolu düşenler ile Ankara'da buluştuk ama arkadaşımla 71'den bu yana hiç görüşememiştik. 50 seneyi geçti. Yani tabii değişmişiz kilo almışız her yerimiz kırıştı yaşlanmışız tanıyamadık, birbirimizi kıyafetlerimizden tanıdık. Çocukları konuştuk, torunları konuştuk" dedi.