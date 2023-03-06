2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Güncel Haberler DİYARBAKIR'da, yol kenarındaki park alanından çıkmak için geri manevra yapan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. DİYARBAKIR'da, yol kenarındaki park alanından çıkmak için geri manevra yapan otomobile, arkadan gelen otomobil çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün öğle saatlerinde, Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki park alanından çıkmak için geri manevra yapan Ü.K. yönetimindeki 16 ADR 310 plakalı otomobile, arkadan gele sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Hasarlı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat Güncel Haberler

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