2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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2 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

2 Operasyonu'nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 Operasyonu'nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Abluka- 2 Operasyonu kapsamında, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J- İHA, J- SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor" denildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, operasyona dair bilgiyi paylaştı.  


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları, Jandarma, Hakkari, Terör, Güncel, Haberler

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